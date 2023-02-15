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Dünya, Asrın felaketi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Türkiye’ye tıbbi yardım gönderdi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’ye tıbbi malzeme gönderdi.

Aydoğan Kalabalık   | 15.02.2023
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Türkiye’ye tıbbi yardım gönderdi Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

AA muhabirine konuşan Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan yardımların sevkiyatını yetkililerle koordineli bir şekilde yakından takip ettiklerini söyledi.

Yılmaz, “Malzeme muhteviyatında röntgen cihazları, ultrason cihazları, hasta yatakları, tekerlekli sandalyeler ve diğer sağlık malzemelerinin yanı sıra battaniye, elektrikli ısıtıcı ve jeneratör gibi acil ihtiyaç gereçleri de bulunmaktadır." dedi.

Söz konusu malzemenin ağırlığının 15 tonun üzerinde olduğunu kaydeden Yılmaz, "Sevkiyatı gerçekleştiren MNG Kargo şirketine müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Depremin ilk gününden itibaren Libya’nın arama-kurtarma ve sağlık ekipleri gönderdiğini hatırlatan Yılmaz, bu ekiplerin sahada çok sayıda canın kurtarılması ve tedavi edilmesi konusunda başarılara imza attıklarını aktardı.

Yılmaz, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş’un Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziye defterini imzaladığını da belirterek, Menguş’un dünkü Türkiye ziyareti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasları ve deprem bölgesine gitmesine de dikkat çekti.

Hayırsever Libyalıların topladığı ayni yardımları pazar günü Türkiye’ye gönderdiklerini söyleyen Yılmaz, halen toplanmakta olan yardımların Misrata kentinden gemi ile Türkiye’ye ulaştırılacağını ifade etti.

Libya, Türkiye ve Suriye’ye 4 yardım uçağı gönderdi

Libya Savunma Bakanlığı Ofis Müdürü Tuğgeneral Cibril Şitivi ise, Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremin ardından Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin yardımlar gönderilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Bu yönde gereken çalışmaların derhal başlatıldığını ifade eden Şitivi, şunları kaydetti:

“İmkanlar dahilinde hava yardım koridoru oluşturularak, tıbbi gereçler, giyecek ve gıdadan oluşan yardım malzemeleri Türkiye ve Suriye’ye gönderildi. Şimdiye kadar bu kapsamda 4 uçak yardım gönderdik. Bugün beşinci uçağı gönderiyoruz.”

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