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Gündem, Asrın felaketi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a sokak çeşmeleri yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden Hatay'da, vatandaşlara su tedariki için sokak çeşmeleri yapmaya başladı.

Taner Aydın   | 21.02.2023
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a sokak çeşmeleri yapıyor Fotoğraf: Taner Aydın/AA

Konya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, depremin ilk anından itibaren belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiği, Hatay'ın su ve kanalizasyon altyapısının eski haline kavuşturulması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Son olarak şehrin 17 noktasına yeni sokak çeşmeleri yapılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, belediye çalışanlarının kentteki su şebeke hatlarında bakım, onarım, arıza giderim çalışmalarının yanı sıra 7/24 mesai yaparak dezenfeksiyon hizmetlerine de devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk başta altyapıya müdahale ederken, bölgedeki yıkımlar nedeniyle su hizmetini tatlı su araçlarıyla vermeye başladıklarını belirtti.

Daha sonra Konya'dan gönderilen 1 tonluk fiber tankları şehrin ihtiyaç duyulan yerlerine yerleştirdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Periyodik olarak doldurulan tanklarla vatandaşlarımızın ve ekiplerin su ihtiyacını karşılamış olduk. Şehrin altyapısını ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürürken, Antakya ilçesinde içme suyu şebekesini aktif hale getirerek vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamaları için sokak çeşmeleri yerleştirmeye başladık. Montajımıza Şükrü Balcı Caddesi Antakya Asri Mezarlığı önünden başladık. İlk aşamada 8 tanesi tamamlandı. Belirlediğimiz 17 noktaya sokak çeşmesi yapacağız. Yaptığımız her çeşme, KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'ne kaydedildi."

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