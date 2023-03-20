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Gündem, Asrın felaketi

Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugayı depremden etkilenen Malatya'da asayiş görevi yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da komandoların asayiş görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugayı depremden etkilenen Malatya'da asayiş görevi yapıyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kırklareli Vize'de konuşlu 41'inci Komando Tugayının, Malatya'da devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak asayiş görevine aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamayla birlikte askerlerin devriye görevi sırasında çekilen görüntüleri paylaşıldı.

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