Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugayı depremden etkilenen Malatya'da asayiş görevi yapıyor
Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da komandoların asayiş görevini sürdürdüğünü bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kırklareli Vize'de konuşlu 41'inci Komando Tugayının, Malatya'da devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak asayiş görevine aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamayla birlikte askerlerin devriye görevi sırasında çekilen görüntüleri paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.