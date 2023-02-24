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Dünya, Asrın felaketi

Kırgızistan'dan 4 yardım tırı Türkiye'ye uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kırgızistan'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemelerinin yüklendiği 4 tır, Türkiye'ye uğurlandı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 24.02.2023
Kırgızistan'dan 4 yardım tırı Türkiye'ye uğurlandı

Bişkek

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı.

Başkent Bişkek'te, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği ve özel lojistik şirketlerinin yetkililerinin katılımıyla uğurlama programı düzenlendi.

Programda, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde toplanan yardım malzemelerinin deprem bölgesine kara yoluyla ulaştırılması için Bişkek'te faaliyet gösteren Türk lojistik şirketi sahiplerinin destek olduğu ifade edildi.

"Kırgız halkından Türk halkına yardım" yazılı 4 tır, dualarla afet bölgesine uğurlandı.

Maliye Bakanlığının açtığı hesaba 746 bin dolar yatırıldı

Kırgızistan Maliye Bakanlığı, Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplamak amacıyla açılan banka hesabına bugüne kadar 746 bin 400 (14 milyon TL) dolar yatırıldığını duyurdu.

Kırgızistan Uygur Türkleri temsilcileri, topladıkları 95 bin dolar nakdi yardımı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'a teslim etti.

Oş Bölgesi'ndeki Gök Türkleri Derneği Başkanı Bahtiyar Nazarov, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde yaraların sarılması için ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını söyledi.

Nazarov, ülkenin Oş Bölgesi'ndeki Kara-Suu, Aravan ve Özgen ilçelerinde yaklaşık 6 bin dolar yardım toplayarak gönderdiklerini ve Özgen şehrindeki Don-Bulak köyü sakininden 2 Kırgız geleneksel çadır bağışı aldıklarını belirtti.

Kırgızistan Erk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydar Halikov da Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından Kırgızistan'da yaşayan tüm halkların "tek yürek" olduğunu ve ellerinden gelen yardımları toplamaya devam ettiklerini söyledi.

Halikov, Erk Partisi Genel Başkanı Tursunbay Bakir Uulu'nun katılımıyla Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için düzenledikleri programda Kur'an-ı Kerim okuduklarını anlattı.

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