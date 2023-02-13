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Dünya, Asrın felaketi

Kırgızistan, üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibini Türkiye'ye gönderiyor

Uçakta, Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev'in de başkanlık ettiği ekibin yanı sıra sahra hastanesi, ambulans ve 52 keçe çadır bulunuyor.

Nazir Aliyev Tayfur   | 13.02.2023
Kırgızistan, üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibini Türkiye'ye gönderiyor

Bişkek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Acil Durumlar ve Sağlık bakanlıklarına bağlı üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibi, sahra hastanesi, ambulans ile 52 keçe çadır, Gaziantep'e gönderildi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere arama kurtarma ve sağlık ekibi için uğurlama programı düzenledi.

Havalimanı peronunda düzenlenen uğurlama programına katılan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev ile Türkiye ve Kırgızistan bayrakları açarak dayanışma içinde olduklarını gösterdi.

Acil Durumlar Bakanı Acikeyev'in de deprem bölgesine hareket ettiği uçakla 35 kişilik üçüncü arama kurtarma ve sağlık ekibi ile sahra hastanesi, ambulans ve 52 keçe çadır gönderildi.

Kırgızistan, deprem bölgesinde arama kurtarma ve sağlık ekip üye sayısını toplam 152'ye, keçe çadır sayısını 124'e çıkarmış oldu.

Kahramanmaraş'ta keçe çadır kenti kuruldu

Bu arada, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından dün deprem bölgesine gönderilen Kırgız keçe çadırların birinci bölümü Kahramanmaraş'ta kuruldu.

Kırgızların geleneksel keçe çadırların kurulumuna, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev ile Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünde yaşayan Kırgızlar destek oldu.

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