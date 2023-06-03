Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan son iki binadan biri daha kontrollü şekilde yıkıldı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor.
Kahramanmaraş
Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan son iki binadan biri daha planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkıldı.
Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi aldı.
Çevrede toplananlar binanın yıkılma anını cep telefonlarıyla kaydetti.
Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.