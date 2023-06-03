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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan son iki binadan biri daha kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor.

Gökhan Çalı, Ömer Faruk Salman  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan son iki binadan biri daha kontrollü şekilde yıkıldı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Kahramanmaraş

Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan son iki binadan biri daha planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkıldı.

Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi aldı.

Çevrede toplananlar binanın yıkılma anını cep telefonlarıyla kaydetti.

Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

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