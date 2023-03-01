Dolar
18.88
Euro
20.15
Altın
1,838.41
ETH/USDT
1,655.00
BTC/USDT
23,652.00
BIST 100
5,322.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilere "uyum eğitimi" veriliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte birleştirilmiş sınıflarda "uyum eğitimi" başladı.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 01.03.2023
Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilere "uyum eğitimi" veriliyor Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Kahramanmaraş

Batıpark Çadır Kente yerleştirilen ailelerin çocuklarına uyum eğitimi verilmesi için "çadır sınıf" oluşturuldu.

Mehmetçik Çadırı'nda müstakil ana sınıfı dışında 1. 2. 3. ve 4'üncü sınıflar bir arada eğitim görüyor.

Sosyal etkinlikler kapsamında başlatılan uyum eğitimleriyle çocukların depremin travmatik etkisinden uzaklaştırılması ve günlük hayata daha hızlı adapte olmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Sınıfa dönüştürülen çadırda görevli öğretmen Ahmet Yavuz, 70 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor
Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağladı
Bakan Karaismailoğlu: Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak
Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilere "uyum eğitimi" veriliyor

Kahramanmaraş'ta depremzede öğrencilere "uyum eğitimi" veriliyor

Kahramanmaraşlı dondurmacı, çadır kentteki depremzedelere dondurma ikramında bulundu

İHH ekipleri depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için sinema çadırı kuruldu

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için sinema çadırı kuruldu
Afet bölgesi kapsamındaki Gürün'de konteyner kent kurulumu sürüyor

Afet bölgesi kapsamındaki Gürün'de konteyner kent kurulumu sürüyor
Deprem bölgesinde tarımsal faaliyet hareketleniyor

Deprem bölgesinde tarımsal faaliyet hareketleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet