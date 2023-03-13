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Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar komandolardan uçurtma uçurmayı öğreniyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan jandarma komandolar, çadır kentlerdeki çocuklarla uçutma uçurdu.

Özgün Tiran, Cihan Demirci  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar komandolardan uçurtma uçurmayı öğreniyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kahramanmaraş

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kentte çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Uzman eğitmenler ve gönüllülerin organize ettiği kültür ve sanat programlarının yanında bölgede görev yapan jandarma komandolar çocuklara eğlenceli vakit geçirtmeye çalışıyor.

İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görev yapan jandarma komandolar depremzede çocuklara uçurtma uçurmayı öğretti.

Komandolar, etkinlikte çocuklarla sohbet edip çeşitli hediyeler de armağan etti.



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