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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor Kahramanmaraş’ta depremin 222.saatinde 45 yaşındaki Melike İmamoğlu yıkılan binanın enkazından kurtarıldı
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremden 222 saat sonra 42 yaşındaki kadın enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

İzzet Mazı   | 15.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremden 222 saat sonra 42 yaşındaki kadın enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş

Alınan biliye göre, Bursa'dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 222. saatte 42 yaşındaki Melike İmamoğlu kurtarıldı. İmamoğlu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

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