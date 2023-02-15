Kahramanmaraş'ta depremden 222 saat sonra 42 yaşındaki kadın enkazdan kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkarıldı.
Kahramanmaraş
Alınan biliye göre, Bursa'dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.
Kahramanmaraş'ta depremden 222 saat sonra 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, enkazdan kurtarıldı https://t.co/qqOCLsu6SM pic.twitter.com/oHEk24ekP6— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 15, 2023
Ekiplerin çalışmaları sonucu 222. saatte 42 yaşındaki Melike İmamoğlu kurtarıldı. İmamoğlu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.