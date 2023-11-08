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Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta afetzedeler imece usulü kışlık yiyecek hazırlıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konteyner kentlerde kalan afetzedelerin kışlık yiyecek hazırlıkları sürüyor.

Hülya Kara  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Kahramanmaraş'ta afetzedeler imece usulü kışlık yiyecek hazırlıyor Fotoğraf: Hülya Kara/AA

Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden olan Türkoğlu ilçesinde 1180 bina yıkıldı, 957 kişi hayatını kaybetti.

İlçede barınma sorununun çözümüne yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 5 mahallede konteyner kent kurulurken, kırsal mahallelere de 1816 konteyner yerleştirildi.

Yaklaşık 2 bin depremzedenin kaldığı Türkiye-Azerbaycan Geçici Barınma Merkezi'nde barınan afetzede kadınlar, kış koşullarının ağır geçtiği ilçede, imece usulü ile bir araya gelerek, yufka, salça, turşu ve erişte, cevizli sucuk, kurutulmuş patlıcan, biber gibi kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

Konteyner kent sakinlerinden Şaheser Selci, AA muhabirine, depremden sonra evlerinin yıkılması nedeniyle oğluyla önce çadır kente, ardından konteyner kente yerleştirildiklerini anlattı.

Tüm bunlara rağmen hayatın devam ettiğini belirten Selci, "Şimdi kışlıklarımızı yapıyoruz. Dolmalık oyduk, biberlerimizi, salçalarımızı, tarhanamızı, bulgurumuzu yaptık. Bunları bu sene inşallah komşularımızla yiyeceğiz. Konu komşu ile iyi geçinip gidiyoruz. Devletimiz bize çok iyi bakıyor. Halimizden anlıyorlar ve ne dersek onu yapıyorlar. Biz çok iyiyiz, çok rahatız. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Hatice Oktay da depremin ardından çok zorluk yaşadıklarını ancak devletin sağladığı imkanlar sayesinde acılarının bir nebze olsun hafiflediğini söyledi.

"Daha önce evimizde konserve yapardık"

Yaşanan felakette 10 yakınını kaybettiğini anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Ayakta durmak zorundayız. Çocuklarım var. 10 tane cenazem var, annem, babam, kardeşlerim, yeğenlerim. Onların acısını dindirmeye çalışıyoruz. Bir yandan hayat devam ediyor. Devam ettirmek zorundayız çünkü 3 çocuğum var. Devletimizden Allah razı olsun. Şu anda konteynerde huzurluyuz, sağlıklıyız. Allah bundan kötüsünü göstermesin. Bir acı daha yaşayamayız. Mesela savaş olan yerden çok iyiyiz. Onlar su bulamıyor, yemek bulamıyor, elektrik bulamıyor, yakıt yok. Burada deprem olduğu an suyumuz, erzaklarımız her şeyimiz yetişti. Biz bu günümüze çok şükür edeceğiz. Daha önce evimizde konserve yapardık, şu anda da yeteri kadar konservemizi yaptık. Kurutulmuş sebzelerimizi, salçamızı, taze fasulyemizi tek tek yaptık. Çok değil yeteri kadar yaptık. Huzurla, çocuklarımızla yiyeceğiz. Allah razı olsun devletimizden."

Fatma Dikilitaş, kışlık hazırlıkları kapsamında patlıcan ve biber kurutup konserve yaptığını belirtti.

Yasemin Saygılı da depremde evinin yıkıldığını, kiracılarının enkaz altında kaldığını, o günleri zor şartlar altında geçirdiklerini belirterek, bu yıl devletin sağladığı imkanlarla kışa hazırlıklı girdiklerini söyledi.

Nejla Batuş da "Hayat devam ediyor, herhangi bir sıkıntı yok. Kış hazırlıkları başladı. Salça, cevizli sucuk, tarhana gibi kışlık hazırlıklar yaptık." diye konuştu.

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