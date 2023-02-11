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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazından, depremden 119 saat sonra 16 yaşında bir çocuk çıkarıldı.

Fırat Özdemir   | 11.02.2023
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuk depremden 119 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesinde yıkılan Palmiye Sitesi B Blok'ta çalışma yürüten TPI Kompozit ve AFAD ekipleri, enkazdan ses duymalarının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Enkaz altındaki kişiye ulaşan ekipler, 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ı çıkardı.

Depremden yaklaşık 119 saat sonra kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu görülen Ağdaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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