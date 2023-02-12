Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,526.90
BTC/USDT
21,805.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Kemal Ceylan   | 12.02.2023
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş

Afşin ilçesinde çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, ilçede tespit edilen 43 enkazda arama-kurtarma çalışmalarının dün itibarıyla tamamlandığını söyledi.

Deprem nedeniyle açılan yaraların sarılması için çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirten Çiftçi, "Depremin ilk günü ilçeye sevk edilen Çorum, Ankara ve Eskişehir AFAD, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi AKUT ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekiplerinin, geceli gündüzlü fedakar çalışmaları sonucu Afşin'de tespit edilen 43 enkazda arama-kurtarma çalışmaları dün itibariyle tamamlandı. İlçe merkezinde 14 enkazdan 38 vatandaşımız sağ olarak, 91 vatandaşımız ise ölü olarak çıkartılmıştır." dedi.

Bundan sonra enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağını kaydeden Çiftçi, "Çorum'dan gelen 140 araç ve iş makinesiyle enkazı bir an evvel kaldıracağız ve ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." ifadesini kullandı.

Çiftçi, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Adana ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu
Emniyet Genel Müdürlüğü, 73 bin 243 personelin deprem bölgesinde olduğunu bildirdi
TİSK Başkanı Akkol'dan deprem bölgesine yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi çağrısı
Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı
Özbekistan, depremzedelere 5 uçak insani yardım ulaştırdı

Benzer haberler

TİSK Başkanı Akkol'dan deprem bölgesine yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi çağrısı

TİSK Başkanı Akkol'dan deprem bölgesine yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi çağrısı

Hatay'da depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

TÜGVA deprem bölgesindeki depremzedelere yardım eli uzatıyor

TÜGVA deprem bölgesindeki depremzedelere yardım eli uzatıyor
Antakya'da depremin 155. saatinde zihinsel engelli genç enkazdan kurtarıldı

Antakya'da depremin 155. saatinde zihinsel engelli genç enkazdan kurtarıldı
Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışma yürütüyor.

Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışma yürütüyor.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet