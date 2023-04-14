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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ferdi Türkten  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Ankara

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