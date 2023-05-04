Kadın Kadının Yurdudur Festivali KKTC'de başladı
Hataylı depremzede kadınların Kıbrıs ile buluşturulmasını hedefleyen Kadın Kadının Yurdudur Festivali Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde başladı.
Lefkoşa
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) öncülüğünde, Hatay Gastronomi Evi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinin katkıları ile düzenlenen festivalin, bir otelde gerçekleştirilen açılış programına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un yanı sıra iki ülkeden kadınlara yönelik çalışma yapan dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Hataylı depremzede üretken kadınların Kıbrıs'ı tanımalarını ve kültürel etkileşimi amaçlayan festivalin açılış konuşmasını yapan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin Kıbrıs Türk halkını derinden etkilediğini belirterek, acıların dayanışma ile hafifleyeceğini söyledi.
Bugün açılışı yapılan festival ile "kadın kadının yurdudur" felsefesiyle, depremzede üretici kadınların Kıbrıs Türk halkıyla bir araya geldiğine dikkati çeken Kavuklu, İskenderun’da, üretici kadınlar için bir atölye kurmak için çalışma başlattıklarını aktardı.
Kavuklu, "Üreten kadınların ürünlerinin kooperatifler aracılığıyla KKTC ile Türkiye arasında gümrüksüz alışverişin sağlanmasının bugün deprem bölgelerine yarın ise KKTC'ye ekonomik nefes olacaktır." dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş da Türkiye'deki depremzedelere yardım sağlamak için seferber olan Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini sundu.
Savaş, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) 2 unvanı bulunan, tarih boyunca 13 medeniyete ve 27 farklı kültüre ev sahipliği yapan, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Hatay’ın, depremin ardından yeniden bilim ışığında sürdürülebilir, güvenli, akıllı bir şehir olarak ayağa kaldırılacağını kaydetti.
Konuşmaların ardından panellerle devam eden Kadın Kadının Yurdudur Festivali, şef Hazer Amani ve UNESCO Hatay Gastronomi Evi şefleri Sevcan Aksu ve Filiz Kaya'nın düzenlediği Hatay Kömbesi Atölyesi ile devam etti.
Festivalin 2. gün programı yarın başkent Lefkoşa'da düzenlenecek etkinliklerle sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.