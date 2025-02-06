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Gündem, Asrın felaketi

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2. yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emrullah Cesur  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı

Ankara

Adıyaman'da bulunan Yerlikaya, saat 04.17'de kentteki vatandaşlarla birlikte 6 Şubat anısına katıldığı "sessiz yürüyüş"e ait videoyu paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında, "6 Şubat'ın ikinci yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kulandı.

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