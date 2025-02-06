İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2. yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ankara
Adıyaman'da bulunan Yerlikaya, saat 04.17'de kentteki vatandaşlarla birlikte 6 Şubat anısına katıldığı "sessiz yürüyüş"e ait videoyu paylaştı.
Yerlikaya, paylaşımında, "6 Şubat'ın ikinci yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.