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Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen depremlerde Samandağ ilçe merkezinde bazı binalar yıkıldı
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Gündem, Asrın felaketi

İçişleri Bakanı Soylu: Hatay merkezli depremde 3 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını bildirdi.

Ömer Faruk Cebeci, Şahin Oktay, Aykut Karadağ   | 20.02.2023
İçişleri Bakanı Soylu: Hatay merkezli depremde 3 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara
Merkez üssü Defne ilçesi olan depremin ardından kente gelen Bakan Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Saat 20.04'te meydana gelen depremin ardından bütün ekiplerin alanı taradığını aktaran Soylu, "Bu müstakil depremden sonra 1 Antakya, 1 Defne, 1 de Samandağ'da olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bir enkazda 3, bir enkazda 2, bir enkazda da 1 vatandaşımız var. Şu ana kadar 42 ihbar geldi, 42 ihbara da gidildi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil veya ufak müdahalelerle o enkazlardan çıkarıldı." dedi.

Bakan Soylu, akademisyenlerle yapılan değerlendirmede, Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı değerlendirilmesinin bulunduğunu belirterek, "Yine bu esnada denizde suyun yükselmesi konulu uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'un üzerinde ülkeye geçti. Daha sonra da bu tehlikenin geçtiği konusunda yeni bir uyarı geldi ve bu da geri çekilmiş oldu." diye konuştu.

"Artçı depremler 6,4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı"

Bölgedeki ihbarlara tüm hızıyla arama kurtarma ekiplerinin gitmeye çalıştığına değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu akşam, artçı depremler şu ana kadar 6,4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı. Bu akşam özellikle riskli binalara girilmemesi konusunda uyarılarımızı hala devam ettiriyoruz. Özellikle bir başka uyarımız daha var; burada Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bunun son derece riskli ve de yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü hem artçı depremler devam ediyor. Binaların ağır hasarlı veya ne ölçüde olduğu bilinmeden içine girilmesi, genelgemizde ifade ettiğimiz gibi hocalarımız herhangi bir değerlendirme yapmadan bu binalara girilmesi, Allah korusun bir artçı depremde başka türlü felaketlere sebebiyet teşkil edebilir."

Soylu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

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