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Dünya, Asrın felaketi

Hırvat kaleci Livakovic, forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı

Hırvatistan milli futbolcusu Dominik Livakovic, forma ve eldivenini, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.

Ahmet Nurduhan   | 18.02.2023
Hırvat kaleci Livakovic, forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı

Zagreb

Hırvat kaleci Livakovic, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı mücadele ettiği çeyrek final maçında giydiği formayı ve eldivenini, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine teslim etti.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti."

Paylaşımında Livakovic'i etiketleyen Kıran, ayrıca "Teşekkürler koca yürekli adam." ifadesini kullandı.

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