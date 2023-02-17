Hatay'da Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde depremin 278. saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı.
Hatay
Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.
Hatay'ın Defne ilçesinde Hakan Yasinoğlu, depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı https://t.co/9LRC9I9CsM pic.twitter.com/Q6awTFP5NP— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 17, 2023
PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.
❝İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 17, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü https://t.co/TkCeP2gNHW pic.twitter.com/F8lpBGQIHy
Ekiplerce enkazdan depremin 278. saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.
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