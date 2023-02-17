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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde depremin 278. saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı.

Aykut Karadağ   | 17.02.2023
Hatay'da Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.

Ekiplerce enkazdan depremin 278. saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.


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