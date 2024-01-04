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Hatay'da depremde 36 kişinin öldüğü binanın "malzeme dayanımı" yetersiz bulundu

Hatay'da 6 Şubat depreminde 36 kişinin hayatını kaybettiği Zekiye Kırat Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Lale Köklü Karagöz  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Hatay'da depremde 36 kişinin öldüğü binanın "malzeme dayanımı" yetersiz bulundu

Hatay

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın, 6 Şubat saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılması ve 36 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Tutuklu sanık yapı denetim şirketi yetkilisi C.T.G, firari şantiye şefi E.Y. ile tutuksuz sanıklar müteahhit A.Y, inşaat mühendisi B.B, mimar A.K, kontrol elemanı M.K, uygulama denetçisi T.T. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edilen iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan müşteki ifadelerinde, binanın ilk depremde kısa bir süre içinde yıkıldığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısı nezaretinde inşaat ve jeoloji mühendisleri, mimar ile inşaat teknikerinden oluşan bilirkişilerle enkaza gidildiği ancak söz konusu binanın enkaz halinde olmasından dolayı "gözlem çukuru" açılarak zemin incelemesi yapılamadığı iddianamede yer aldı.

Ayrıca, bina enkazında anaç kaya veya zemin niteliğine dair bulgu elde edilemediği anlatılan iddianamede, daha sonra heyet tarafından incelenmek üzere enkazdan bazı malzemelerin örneklerinin alındığı aktarıldı.

Binanın yapımına 2014'te başlandığı belirtilen iddianameye eklenen bilirkişi raporunda, şu bilgilere yer verildi:

"Zekiye Kırat Apartmanı ile ilgili bilirkişi raporunda bir adet perde ve bir adet kolon numunesi için beton basınç dayanımının 2007 yılında yayınlanan deprem yönetmeliği şartını sağlamadığı, binadan alınan donatı çubuklarının belirtilen kriterleri sağlamadığı, dolayısıyla donatı için elde edilen malzeme dayanımı değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür."

İddianamede asli kusurlu olarak değerlendirilen ancak haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

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