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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına 79 mahallede devam edileceğini bildirdi.

Salim Taş  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, 17 Nisan'da Antakya'daki Maşuklu, Narlıca, Açıkdere, Gökçegöz, Kocaabdi, Kuyulu, Şirince, Havuzlar, Karaalibölüğü, Haraparası, Yeni Cami, Habibi Neccar, Küçükdalyan, Hacı Ömer Alpagot, Sofular, Orhanlı, Kışlasaray, Güllübahçe, Ulucami, Emek, Aksaray, General Şükrü Kanatlı, Ürgen Paşa, Şehrizan Ürgen, Gazi, Cumhuriyet, Altınçay, Cebrail, Esenlik, Akevler, Esentepe, Kuzeytepe, Odabaşı, Akasya, Saraykent, Oğlakören, Kisecik, Karlısu, Ovakent, Serinyol, Dikmece, Karaali, Üçgedik, Alazı, Akhisar, Güzelburç, Akçova, Derince, Büyükdalyan, Anayazı, Bozüyük, Tanışma, Üzümdalı, Arpahan, Zülüflühan, Narlıca ile Defne'deki Harbiye, Yeşilpınar, Gümüşgöze, Balıklıdere, Büyükçat, Özbek, Sinanlı, Karşıyaka, Aknehir, Dursunlu, Sümerler, Çekmece, Armutlu, Orhanlı, Turunçlu, Akdeniz, Subaşı, Aşşağı Okçular, Tavla, Yeniçağ, Güneysöğüt, Hancağız ve Samankaya mahallelerinde sürdürüleceği belirtildi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.

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