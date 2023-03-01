Dolar
18.89
Euro
20.17
Altın
1,836.82
ETH/USDT
1,649.00
BTC/USDT
23,682.00
BIST 100
5,320.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Halk Eğitim Merkezi atölyesinde depremzedeler için ayakkabı üretiliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Tokat'ın Zile ilçesinde afetzedeler için ayakkabı üretimine başlandı.

Ekber Türkoğlu   | 01.03.2023
Halk Eğitim Merkezi atölyesinde depremzedeler için ayakkabı üretiliyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenler için Zile Halk Eğitim Merkezi de harekete geçti.

Merkezin ayakkabı atölyesinde, depremzedeler için ayakkabı üretimine başlanırken, ilk etapta üretilen 200 bot deprem bölgesine gönderildi.

Zile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Şahin, AA muhabirine, atölyelerinde ayakkabı üretimini sürdürdüklerini söyledi.

Yıllardır merkez olarak ayakkabı üretimi yaptıklarını anlatan Şahin, "Yirmi kursiyer ile ayakkabı üretmeye devam ediyoruz. Deprem bölgesine ihtiyaç olan ayakkabı ve botları ürettik. İlk etapta 200 bot gönderdik. Talep olukça üretim aşamasına başlıyoruz. Ne kadar lazımsa hemen üretiyoruz." dedi.

Şahin, gelecek günlerde yaklaşık 2 bin ayakkabıyı bölgeye göndereceklerini aktardı.

İlçelerine gelen depremzedelere de destek olduklarını belirten Şahin, şunları dile getirdi:

"Destek olmaya da devam edeceğiz. Çalışmalarımızı yapıyorduk. Ama deprem için ayrı bir ekip oluşturduk. Hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki ayakkabı atölyesinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Üretime de devam ediyoruz. Rabbim bu acıları bir daha göstermesin. Zile'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde açılan bir stant var. Bizim ürettiğimiz ve oraya gönderdiğimiz ayakkabılar hemen talep görüyor. Depremzedeler tarafından giyiliyor. "

Atölyelerinin donanımlı olduğunu kaydeden Şahin, "Ayakkabıyı baştan sona kendimiz üretiyoruz. Deprem bölgesinde kış şartları nedeniyle bot ön planda. Biz de bot üretimine ağırlık verdik. Gelecek zamanlarda spor modellerin de üretimi yapılacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasının firari sanığı yakalandı
İçişleri Bakanlığı "deprem bölgesinde çocuk kaçırıldığı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi
Türkiye'den Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık "deprem bölgesinde kayıp çocuklar" iddialarını yanıtladı
Gaziantep'te afetzede çölyak hastalarına 11 bin glütensiz ekmek dağıtıldı

Benzer haberler

Halk Eğitim Merkezi atölyesinde depremzedeler için ayakkabı üretiliyor

Halk Eğitim Merkezi atölyesinde depremzedeler için ayakkabı üretiliyor

Gölbaşı'nda depremzedeler tamamlanan konteynerlere taşınmaya başladı

Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat AFAD ekipleri 6 saat çalışarak 4 kardeşi enkazdan kurtardı

Tokat AFAD ekipleri 6 saat çalışarak 4 kardeşi enkazdan kurtardı
"Boralar" deprem bölgesinden Tokat'a döndü

"Boralar" deprem bölgesinden Tokat'a döndü
Tokat'ta üretilen atkı, bere ve eşofmanlar depremzedelere ulaştırılıyor

Tokat'ta üretilen atkı, bere ve eşofmanlar depremzedelere ulaştırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet