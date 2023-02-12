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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da yakalandı

Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Canan Tükelay   | 12.02.2023
Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da yakalandı

Afyonkarahisar

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan sitenin ruhsatnamesinde fenni mesul olarak bildirilen inşaat mühendisi A.G. hakkında, ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğunun tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.G'yi yakaladı.

A.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

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