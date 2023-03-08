Enkazdan 132 saat sonra çıkarılan Şengül'ü muayene eden doktor Tutku Tanrıkulu Tek yaşadıklarını anlattı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 132 saat sonra enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Şengül ve babasını muayene eden Gaziantep UMKE gönüllüsü doktor Tutku Tanrıkulu Tek, yaşadıklarını ve duygularını video ile anlattı.
Ankara
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, Gaziantep UMKE gönüllüsü doktor Tanrıkulu Tek'in 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarılan Şengül ile yaşadığı anısı paylaşıldı.
Paylaşımda, "Gaziantep UMKE gönüllümüz Dr. Tutku, tüm kadın personelimiz gibi duygusal yanını bastırıp hayat kurtarmaya odaklandığı anları anlatıyor." ifadeleri kullanıldı.
Videoda, İslahiye'de depremden 132 saat sonra enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Şengül ve babasını muayene eden hekim olduğunu belirten UMKE gönüllüsü Tanrıkulu Tek, o anları şöyle anlattı:
"Her şeyden öte bir anneyim. Şengül'den bir yaş büyük bir oğlum var. Şengül'ün iyi halde bize ulaşması ve sonrasında canının çektikleri, 'hiçbir yerim acımıyor, hiç canım yanmıyor' demesi, beni inanılmaz umutlandırmıştı, çok da duygulandım ona belli etmedim ama ağlaya ağlaya muayenesini yaptım. Çocuklar umudumuz. Kurtulan, hayatına dokunduğumuz her bir can bizim için kıymetli ama çocuklar anne olmanın da getirdiği ekstra duygu yüküyle çok daha kıymetli benim için. Allah bir daha hiç kimseye böyle bir afet, böyle kötü günler yaşatmasın."
Şengül ve babasının durumunun iyi olduğuna ilişkin haberleri aldıklarını belirten Tanrıkulu Tek, bundan sonraki hayatlarının olabildiğince iyi olması temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.