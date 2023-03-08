Dünya Kadınlar Günü'nde öğrenci yurdunda kalan depremzede kadınlara kuaför hizmeti
Başkentteki bazı kuaförler, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede kadınlara saç kesimi, manikür gibi temel bakım hizmeti verdi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanlığının Çubuk'taki kız öğrenci yurdunda misafir edilen yaklaşık 500 kadın ve kız çocuğu, kuaförlerin ücretsiz etkinliğine katıldı.
Kadınlar Günü dolayısıyla ekibiyle birlikte etkinliğe katıldığını belirten kuaför Serhat Pısık, depremzede kadınlara biraz da olsa mutluluk vererek, psikolojilerini iyileştirmek istediklerini söyledi.
Güzellik Merkezi sahibi Burcu Baydar da "Bir kadını veya çocuklarını mutlu edersek dünya güzelleşir. Çocuklarımıza renkli saç örgüsü yapıyoruz ve mutlu oluyorlar. Böylelikle çocuklar mutlu, anneler mutlu, 8 Mart'ta küçük bir hediye olsun istiyoruz." dedi.
Antakya'dan gelen depremzede Ayla Abalıoğlu, kuaförlere teşekkür ederek, "Enkazdan çıktık ama en azından biraz da olsa psikolojimize destek oldular. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Oje kokusunu bile özlemişiz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.