Dolar
18.88
Euro
19.96
Altın
1,817.10
ETH/USDT
1,643.40
BTC/USDT
23,883.00
BIST 100
5,074.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli Kartepe Arslanbey KYK Öğrenci Yurdu’ndaki depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Asrın felaketi

Dünya Etnospor Konfederasyonunun deprem bölgesindeki Dayanışma Obası'nda faaliyetler sürüyor

Dünya Etnospor Konfederasyonunun deprem felaketi sonrası uygulamaya koyduğu Dayanışma Obası projesiyle depremzede vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra çeşitli imkanlar sunuluyor.

Süha Gür   | 24.02.2023
Dünya Etnospor Konfederasyonunun deprem bölgesindeki Dayanışma Obası'nda faaliyetler sürüyor

İstanbul

Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyetleri ile beraber AFAD koordinasyonunda başlanan projenin ilk aşaması çadır kurulumu, Kırgız ve Kazak yardım gönüllerinin de destekleriyle tamamlandı.

Dayanışma projesi, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Afet Sonrası Aileler için Çocuklara Psikososyal Yardım Projesi kapsamında çocuk ve yetişkin bireylerin psikolojik ve pedagojik açılardan da desteklenmesini öngörüyor.

Çocuklar için etkinlik alanları kurulacak

Dayanışma Obası bünyesinde çocuklar için etkinlik alanları da kurulacak.

Söz konusu alanlarda çocukların sosyalleşmesi ve planlı rehabilitasyon süreci geçirmeleri amaçlanıyor.

Bu amaçla çocukların alan uzmanlarından destek alabileceği çadırların yanı sıra oyun oynayarak sosyalleşebilecekleri, müzik dinleyerek motive olabilecekleri ve çizgi film izleyerek eğlenebilecekleri konsept alanlar da proje kapsamında yer alacak.

Açıklamada, "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu zor süreçte, Kırgızistan ve Kazakistan Cumhuriyetleri’nin de destekleriyle geleneksel sporların doğasında bulunan birliktelik ruhunun, afet bölgelerinde gerçekleşecek olan 'dayanışma' odaklı etkinliklere taşınarak geleceğimize umut olacağına inanıyoruz." ifadelerine de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan emekli öğretmen öldü
Şanlıurfa'da sismik izolatörlü konutlar yapılacak
Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor
Deprem bölgesindeki Afşin'e yardımlar sürüyor

Benzer haberler

Dünya Etnospor Konfederasyonunun deprem bölgesindeki Dayanışma Obası'nda faaliyetler sürüyor

Dünya Etnospor Konfederasyonunun deprem bölgesindeki Dayanışma Obası'nda faaliyetler sürüyor

Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için "Dayanışma Obası" kuruluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet