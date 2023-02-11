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Adıyaman’da Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerde bulundu - VTR
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Yaşam, Asrın felaketi

Diyarbakır'da ekipler enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülünü kurtardı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazından bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün çıkarıldı.

Ahmet Kaplan, Ömer Yasin Ergin, Aydın Arik   | 11.02.2023
Diyarbakır'da ekipler enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülünü kurtardı Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakır

Depremde yıkılan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından 124 saat sonra anne köpek ve 2 yavrusu kurtarıldı. Hafif yaralı olarak enkazdan çıkarılan köpekler veterinere götürüldü.

Köpekleri enkazdan kurtaran ekipte yer alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminde (AKUB) görevli öğretmenlerden Ali Alioğlu, gazetecilere, bir ses duymaları üzerine sessizlik uyarısında bulunduklarını söyledi.

Titizlikle yürüttükleri çalışma sonucu sesin anne köpek ve 2 yavrusuna ait olduğunu belirlediklerini anlatan Alioğlu, "Canlarımızı sağlıklı bir şekilde çıkardık. Dün kurtardığımız anne ve çocuğu için ne hissettiysek aynı duyguları hissettik. Bizim için her canlı önemli." dedi.

Köpeklerin vücutlarında küçük çapta kırıklar tespit edildiğini dile getiren Alioğlu, veteriner tarafından köpeklerin aşılandığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Siirt'ten gelen AFAD ekibinde yer alan Sefter Kalkan da koordineli şekilde yürüttükleri çalışmalarda ulaştıkları ve sağ olarak enkazdan çıkardıkları her canlının kendilerini mutlu ettiğini, tüm yorgunluklarının geçtiğini ifade etti.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda yürütülen çalışmada da UMKE ekipleri enkaz altından 126 saat sonra sülün kurtardı.

Çadıra götürülen kuşa yiyecek ve su verildi.

UMKE görevlisi Mehmet Yaşa, daha çok canlıya ulaşmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.


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