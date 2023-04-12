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Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı

Diyarbakır'da depremde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi'nin de bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.

Aziz Aslan  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, 89 kişinin hayatını kaybettiği, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.

Hakkında "Olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan yakalama kararı bulunan Eser'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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