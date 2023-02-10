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Gündem, Asrın felaketi

Dışişleri Bakanlığı depreme ilişkin koordinasyon ve destek çalışmalarında bulunuyor

Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, çeşitli alanlarda koordinasyon ve destek çalışmalarında bulunuyor.

Dildar Baykan Atalay   | 10.02.2023
Dışişleri Bakanlığı depreme ilişkin koordinasyon ve destek çalışmalarında bulunuyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, Türkiye'de yaşanan depremin ardından Türk devleti tüm imkanlarını seferber etti.

Bakanlık, yurt dışından gönderilen yardım ve bağışların ülkeye girişinde Bakanlığın yurt dışı teşkilatı ve Türkiye'deki diplomatik misyonlarla koordinasyon sağlıyor.

Dışişleri Bakanlığı, 5 Koordinatör Büyükelçi ve 24 personelden oluşan Koordinasyon ve Destek Merkezini faaliyete geçirirken, Ankara'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde 4 büyükelçi ve 2 bakanlık personeli görevlendirildi.

Bölgede halihazırda Hatay, Diyarbakır ve Gaziantep'te görev yapan bakanlık personeli bulunurken, ilave olarak Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te 11 büyükelçi ve 14 personel görevlendirildi.

Bakanlığın yurt içindeki temsilcilikleri, uluslararası yardımların Türkiye'deki eşgüdümüne aktif katkı sağlıyor.

İstanbul Havalimanında ise 7/24 esasına göre personel görevlendirildi.

NATO, AB ve BM'nin acil müdahale mekanizmaları işletildi

NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) acil müdahale mekanizmaları da işletilirken yurt dışından gelen arama-kurtarma ve acil sağlık ekiplerinin afet bölgelerine ulaşmaları ve faaliyetlerinin kolaylaştırılması için başta AFAD ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara destek veriliyor.

Türkiye tüm dünyadan taziye ve destek alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da birçok dünya lideri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 56 telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve 100'den fazla mesaj ve mektup aldı.


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