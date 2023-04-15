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Gündem, Asrın felaketi

Depremzedeler için satışa çıkarılan koleksiyonluk 7 bıçak 25 bin liradan alıcı buldu

Çorum'da bıçak ustası Abdulsamet Poyraz'ın, geliri depremzedeler yararına kullanmak üzere satışa çıkardığı koleksiyonluk 7 bıçaktan 25 bin lira gelir elde edildi.

Kemal Ceylan  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Depremzedeler için satışa çıkarılan koleksiyonluk 7 bıçak 25 bin liradan alıcı buldu Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Poyraz'ın, İngiliz yapımı yaklaşık 100 yıllık hurda faytonun demir parçalarını kullanarak yaptığı koleksiyonluk 7 bıçağı, Trabzon'dan bir iş insanı satın aldı.

Bıçak ustası Poyraz, AA muhabirine, elde edilen gelirle şef Ömür Akkor'un Kahramanmaraş'ta açtığı "Yeniden Hayat Lokantası"nda depremzedelere yemek verileceğini söyledi.

Bu fikrin "Depremzedelere nasıl faydalı olabilirim?" düşüncesinden ortaya çıktığını anlatan Poyraz, "Koleksiyonluk bıçakları satışa çıkardıktan sonra Trabzon'dan iş insanı Ahmet bey, ortak tanıdığımız vasıtasıyla benimle irtibata geçti. Bıçakları kendisine gönderdim." dedi.

Poyraz, 6 Şubat'taki depremlerin ardından depremzedelere yardım amacıyla İngiliz yapımı, 1900'lü yılların başlarından kalma fayton parçalarından bıçak yapmak için kolları sıvamış, yaptığı koleksiyonluk 7 bıçak, 31 Mart'ta geliri depremzedeler için kullanılmak üzere satışa çıkarılmıştı.

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