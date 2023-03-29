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Yaşam, Asrın felaketi

Depremzede pide ustaları, hayırsever restoran sahibinin desteğiyle yeniden fırın açtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere Malatya'da yakalanan fırıncı iki kardeş, afetin ardından yerleştikleri Ankara'da bir restoran sahibinin desteğiyle yeniden çalışma imkanı buldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Depremzede pide ustaları, hayırsever restoran sahibinin desteğiyle yeniden fırın açtı Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Ankara

Malatya'da 2010'dan beri fırın işleten Işık kardeşler, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hem evlerini hem de ekmek tekneleri olan pide fırınlarını kaybetti.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Emrah Işık, yaklaşık 13 yıldır abisiyle pide fırını işlettiklerini, depremlerin ardından neredeyse her şeylerini kaybettiklerini söyledi.

Işık, depremde hem evlerinin hem de pide fırınlarının ağır hasar aldığını, bunun üzerine abisinin ailesi ve kendi ailesi olmak üzere 23 kişiyle Ankara'daki diğer abilerinin yanına yerleşmeye karar verdiklerini anlattı.

Ankara'ya yerleştiklerinde çok sayıda hayırseverin kendilerini ziyarete geldiğini belirten Işık, "Abimin çalıştığı üniversitedeki öğretim görevlisi Metin Hoca da bizi ziyarete gelmişti. Konuşma arasında pide ustası olduğumuzu söyledik. Sonrasında Metin Hoca ne yapabilirim diye düşünmüş ve durumumuzu ünlü bir hamburger restoranın sahibi olan Volkan Ersu'ya anlatmış." diye konuştu.

"Odunumuz, unumuz alındı, önümüzü açabilecek imkanlar sağlandı"

Restoran sahibi Ersu'nun kendilerine yardımcı olmak için çok uğraştığını dile getiren Işık, Ersu'nun restoranının arkasındaki atıl duran fırını kendileri için ücretsiz tahsis ettiğini belirtti.

Işık, "Volkan Bey'den ilk teklif geldiğinde önce duygusal yaklaştık. 'Gelin emeğinizin karşılığını alın, ben Ankara halkına güveniyorum size destek verirler' dedi. Dediği gibi de oldu, hiç kimse yardımını esirgemedi. Odunumuz, unumuz alındı, önümüzü açabilecek imkanlar sağlandı. Volkan Bey'e, 'Sizin yaptığınızı kardeş kardeşe, baba oğula yapmaz.' dedik."

Ersu'nun kendilerine büyük destek verdiğini, işletmesindeki personeli dahi kendileri için görevlendirdiğini belirten Işık, pide yapmanın maddi kazancın yanı sıra depremin ardından kendilerine terapi gibi de geldiğini söyledi.

Işık, Malatya'ya özgü pideleri başkentliler için özel olarak hazırladıklarını ifade etti.

"Çok ciddi ilgi gördüler"

Restoran sahibi Volkan Ersu da iki kardeş için elinden geleni yapmaya çalıştığını, Ankara'da kalıcı olmaları için imkanlar sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Restoranımız daha öncesinde kebap salonuydu. Burayı dekore ederken ileride kendimize pizza yaparız diye fırın bölümünü atıl bırakmıştık. Aklımıza hemen burayı aktif hale getirmek geldi. Fırını yaktık, malzemeleri aldık. Hem bir kazanç oldu hem de Ankaralılar bu lezzetleri tanıdı. Çok ciddi de ilgi gördüler. Artık beraber devam edeceğiz."

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