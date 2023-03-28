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Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Depremzede kadınlar aynı kaderi yaşadıkları insanların ihtiyaçları için mesai yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 25 kadın, acılarına rağmen ürettikleriyle geçici barınma merkezinde kendileri gibi depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Fevzi Kemal Karagöz, Fırat Özdemir  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Depremzede kadınlar aynı kaderi yaşadıkları insanların ihtiyaçları için mesai yapıyor Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

Nurdağı Halk Eğitimi Merkezi, hizmet binasında 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar oluşması üzerine faaliyetlerini geçici barınma merkezinde kurulan çadırda yürütüyor.

Usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan 25 kadın, geçici barınma merkezinde yaşamlarını sürdüren kendileri gibi depremzedeler için perde, nevresim, kıyafet ve iç çamaşırı üretiyor.

Depremzedelere katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına odaklanan kadınlar, çalışmalarını gün boyunca sürdürüyor.

Nurdağı Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Hatice Oğuz, AA muhabirine, kursiyer ve usta öğreticilerinin de depremlerden etkilendiğini söyledi.

Depremde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeki Göçer'in yanı sıra kursiyer ve usta öğreticilerinden hayatını kaybedenler olduğuna işaret eden Oğuz, şöyle konuştu

"Bir yandan usta öğreticiler ve kursiyerlerimiz kendi ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da konteyner kentte kalan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Konteyner kentlerde ihtiyaç olan perde üretiyoruz. Onun dışında yöresel şalvar, etek ürünlerini üretmeye çalışıyoruz. Ayrıca yataklar için nevresim üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada bir bakıma da kendimiz açısından psikodestek alanı oluştu. Birbirimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İlk zamanlara göre daha iyi olmaya başladık."

"Bizler kadınlarız, üretmeyi seviyoruz"

Usta öğretici Nufa Sabır, 6 Şubat'taki depremleri unutamadıklarını dile getirdi.

Depremin ardından farklı şehirlere gittiklerini ve bir süre sonra yeniden Nurdağı'na döndüklerini belirten Sabır, "Bizler kadınlarız, üretmeyi seviyoruz. Bizler evin kolonuyuz, erkekler ise çatısıdır. Biz ayağa kalkınca onlar da ayağa kalkıyor. Evim, atölyem yıkıldı. Eşim ile yeni bir hayata başladık. Halen şoku yaşıyoruz ama çalışınca unutmaya çalışıyoruz." dedi.

"Üretim yaparak üzüntümüzü unutmaya çalışıyoruz"

Kursiyerlerden Ayşe Çetin, depremde birçok yakınını kaybettiğini vurgulayarak "Üzüntümü bir kenara bırakıp çalışmak zorundaydım. Bir yerden tutunmak lazım. Burada üretim yaparak üzüntümüzü unutmaya çalışıyoruz. Zor günler yaşadık, Allah bir daha kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

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