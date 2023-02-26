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Eğitim, Asrın felaketi

Depremzede ailelerin çocukları fakülte binasında eğitim görüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelerek Niğde'deki yurtlara yerleştirilen ailelerin ilkokul ve ortaokula giden çocukları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde oluşturulan sınıflarda eğitim görüyor.

Abdullah Özkul   | 26.02.2023
Depremzede ailelerin çocukları fakülte binasında eğitim görüyor

Niğde

Depremler nedeniyle kente gelen 10 bin 100 ailenin eğitim çağındaki 1149 çocuğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce şehirdeki okullara kaydedildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki 4 yurtta kalan yaklaşık 2 bin 750 ailenin 367 çocuğu da yurtlarda oluşturulan anaokullarında ve rektörlükçe tahsis edilen İslami İlimler Fakültesinde eğitim alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, AA muhabirine, öğretmenlerin katkılarıyla afet bölgesine çeşitli yardımlar gönderdiklerini, bu yardımların sürdüğünü söyledi.

Deprem nedeniyle Niğde'ye 1149 öğrenci geldiğini ve hepsinin okullara yerleştirildiğini belirten Yaşar, 782 öğrencinin il merkezindeki okullarda eğitimlerine devam ettiğini anlattı.

Her yurtta bir anaokulu kuruldu

Yaşar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki 4 yurtta kalan öğrencilerin burada eğitim gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dört bloklu yurdumuzun her bloğunda birer ana sınıfı açarak bu ana sınıflarını Emine Çetintürk Anaokuluna bağladık. Aynı şekilde eğitimlerine yurdun içinde dışarıya çıkmadan devam ediyorlar. Sayın Rektörümüz İslami İlimler Fakültesini bize açtı. Burada şu anda 4 ilkokul, 4 ortaokul sınıfı oluşturduk. Bu öğrencilerimizin tamamının kitap, kırtasiye, çanta ihtiyaçlarını karşıladık. Şu anda eğitim öğretimlerine huzurlu bir şekilde devam etmektedirler."

Bundan sonra ihtiyaç olması halinde ana sınıfı, ilkokul, ortaokul sınıfları açmaya devam edeceklerini aktaran Yaşar, İslami İlimler Fakültesini öğrencilere açan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya teşekkür etti.

Yaşar, İslami İlimler Fakültesindeki eğitimi Şehit Varol Tosun Ortaokulu'na bağladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz hepsi buradalar. Öğrencilerimize yardım ediyor, onların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Fakülte binasında eğitim gören çocuklarımız çok mutlu ve huzurlular. Öğretmenlerimiz çok ilgililer. Çocuklara sordum, 'ortamınız iyi mi?' diye. Herkes sevinç ve neşeyle 'Hocam, biz buradan memnunuz. Öğretmenlerimizi seviyoruz. Öğretmenlerimiz de bizi seviyor' dedi. Onların mutlu ve neşeli olmaları ve onları bu felaketten bir an önce kurtarmamız huzur verici."

Yaşar, rehber öğretmenlerin de öğrencilere destek verdiğini sözlerine ekledi.

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