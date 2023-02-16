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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen illerde 23 basın mensubu ve sektör çalışanı hayatını kaybetti

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde enkaz altında kalan 23 basın mensubu ve sektör çalışanı ile bu kişilerin 17 yakını hayatını kaybetti.

Şengül Azbay   | 16.02.2023
Depremlerden etkilenen illerde 23 basın mensubu ve sektör çalışanı hayatını kaybetti

Kocaeli

Türkiye Gazeteciler Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yılmaz Karaca, Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun, depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 4 gün boyunca incelemeler yaptı, ziyaretlerde bulundu.

Depremde yakınlarını kaybeden ve olumsuz etkilenen gazetecileri ziyaret eden TGF heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Rüstem Kaya Tepe, Basın Vakfı yöneticisi Şahin Özer ve Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Canbek de eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, depremde gazeteciler ve birinci derecede yakınlarından hayatını kaybedenler olduğunu belirtti.

Karaca, açıklamasında "Çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Oradaki durumu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Depremde meslektaşlarımızı ve yakınlarını da kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten acımız büyük. Meslektaşlarımıza ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara da şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybeden gazeteciler ve yakınları

TGF'nin açıklamasında depremde hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri şöyle:

"Ruhi Akan (Adıyaman), Muhammet Akan (Adıyaman) Burak Alkuş (Adıyaman), Hidayet Özdemir (Adıyaman), Kemal Öner (Adıyaman), Yunus Emre Doğan (Adıyaman), İskender Korkut (Adıyaman), Zübeyir Pektaş (Adıyaman), İzzet Nazlı (Hatay), Ayşe Figen Arlı (Hatay), Erhan Yılmaz (Hatay), Burak Milli (Hatay), Gökhan Aklan (Hatay) H. Seid Okay (Antakya), Mehmet Tekin (Antakya), Berkay Akay (Antakya), Neşet Aklan (İskenderun), Mustafa Yüzbaşıoğlu (Kahramanmaraş), Aziz Çevlik (Kahramanmaraş), Fatih Nalbantbaşı (Kahramanmaraş) ve Meltem Özgen (Adana)."

Açıklamada depremde vefat eden gazeteci yakınlarına ilişkin de şu bilgiler yer aldı:

"İzzet Nazlı'nın eşi ve 2 çocuğu, Meltem Özgen'in 1 çocuğu, Ali Şahin'in oğlu, gelini ve torunu, Sermet Çuhadar'ın annesi, kayınvalidesi ve kayınvalidesinin annesi, Burak Milli'nin eşi ve 1 çocuğu, Ergün Gözet'in eşi, kızı, damadı ve 2 torunu."

Öte yandan, Adıyaman'da basın sektöründen İsmail Hakkı Koçak ve Fatih Bayın da depremde hayatını kaybetti.

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