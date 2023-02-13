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Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Depremler Adıyaman'da büyük tahribata yol açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da şiddetli sarsıntının etkisiyle yüzlerce ev, cami, okul ve iş yeri yıkıldı, park halindeki birçok araç hasar gördü.

Mesut Varol   | 13.02.2023
Depremler Adıyaman'da büyük tahribata yol açtı Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok hasar gören illerden biri Adıyaman oldu.

İki depremle yıkılan yüzlerce binanın enkazında kalanların kurtarılması için hem yurt dışından hem de ülkenin bir çok ilinden gelen arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Adeta enkaz yığınına dönüşen kentte yüzlerce ev, cami, okul ve iş yeri yıkıldı, birçok araç yıkılan binaların enkazında kaldı.

Depremde evleri zarar görenler, kentin birçok noktasında AFAD, Kızılay ve jandarma ekiplerince kurulan çadırlara yerleştirildi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binasının hasar görmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığınca oluşturulan tam teşekküllü Sahra Hastanesi'nde çocuk ve yetişkinlere sağlık hizmeti veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında uzmanlar, çadır kentlerde kalan aileler ve çocukları için psikososyal destek çalışması yürütüyor.

Yaraların sarılması için tüm kurumların seferber olduğu kentte meydana gelen hasar, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

"Yüzlerce araç enkazda kaldı"

Deprem anını yaşayan Hasan Kara, AA muhabirine, kıyamet gibi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Depreme evde yakalandığını anlatan Kara, "Evimizin yanında bulunan tüm evler yıkıldı. Apar topar kendimizi dışarı attık. Dışarısı feryat figan. Büyük zarar gördük. Evlerimizin içindeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. Bu mahallede yüzlerce araç enkazda kaldı. Milletin elinde avucunda olan her şey gitti." dedi.

Depremzede Mehmet Er de "Her yer enkaza dönüştü. Akrabalarımı kaybettim. Bir yandan acı bir yandan kaybettiğimiz ev ve eşyalarımızın hüznünü yaşıyoruz. Kentin yeniden toparlanması uzun yılları bulabilir çünkü yıkım çok fazla. Allah bize ve devletimize yardım etsin." ifadelerini kullandı.


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