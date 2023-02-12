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Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Caddesi’ndeki Gözde Sitesi enkazından 27 yaşındaki Muhammed isimli depremzedeyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Depremin merkez üssü Pazarcık'ta depremzedeler için 1764 çadır kuruldu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Pazarcık ilçesindeki depremzedeler için jandarma ekiplerince 1764 çadır kuruldu.

Recep Bilek   | 12.02.2023
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta depremzedeler için 1764 çadır kuruldu

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremle ilgili Pazarcık ilçesindeki depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor.

Depremin ardından afet bölgesinde görevlendirilen Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pazarcık'ta depremzedelerin barınması için yürütülen çalışmalara da katıldı.

Jandarma ekipleri, ilçede depremzedeler için toplam 1764 çadır kurdu.

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