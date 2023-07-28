Dolar
26.95
Euro
29.69
Altın
1,955.40
ETH/USDT
1,867.10
BTC/USDT
29,214.00
BIST 100
6,996.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremde 40 kişinin öldüğü binanın 2 müteahhidine 22 yıl 6'şar ay hapis talebi

Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında firari müteahhitler Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Satuk Topaloğlu  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Depremde 40 kişinin öldüğü binanın 2 müteahhidine 22 yıl 6'şar ay hapis talebi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nın enkazı. Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Adana

Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılması nedeniyle 40 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı binanın firari müteahhitleri Aybaba ve kızı Çelik hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yapının üzerine inşa edildiği alanda taşıma gücü sorunu gözükmediği, binanın yıkılmasında zeminden kaynaklı neden bulunmadığı aktarıldı.

"Kusurlu imalat"tan sorumlu tutuldular

Numuneler üzerindeki analizlere yer verilen raporda, "Yapıdan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan yapı müteahhitleri Abdullah Aybaba ile Eda Aybaba Çelik'in sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İnşaatın tekniğine uygun imal edilmesinden sorumlu olan sanıkların, yıkılan binanın proje yapım ve iş bitimi aşamasında üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Binanın göçük altında kalması sonucu 40 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da yol kesme ve bombalı eyleme katılan teröriste müebbet ve 327 yıl hapis
Emine Erdoğan başkanlığındaki BM Sıfır Atık Danışma Kurulu, yol haritasını belirledi
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde çığır açan yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız
Manavgat yangınında zarar gören alanların tamamına yakını ağaçlandırıldı
Diyarbakır'da depremzedeler için inşası süren konutlarda örnek daire tamamlandı

Benzer haberler

BBC: Google Alerts deprem bildirim sistemi Kahramanmaraş merkezli depremlerde devreye girmedi

BBC: Google Alerts deprem bildirim sistemi Kahramanmaraş merkezli depremlerde devreye girmedi

Depremde 40 kişinin öldüğü binanın 2 müteahhidine 22 yıl 6'şar ay hapis talebi

Çelikhan'da yapımı tamamlanan 534 konteynerde yaşam başladı

Japon deprem koordinasyon uzmanları Denizli'de incelemelerde bulundu

Japon deprem koordinasyon uzmanları Denizli'de incelemelerde bulundu
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki "mücbir sebep hali" uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki "mücbir sebep hali" uzatıldı
Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu

Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet