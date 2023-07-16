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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde hizmet verecek "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında yapılan "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor.

Merve Yıldızalp  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Deprem bölgesinde hizmet verecek "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşları 22 yerde açtıkları Yapım ve Dönüşüm Ofislerine beklediklerini bildirdi.

Özhaseki, "Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler." ifadesini kullandı.

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