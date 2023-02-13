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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgelerinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yardım faaliyetlerinin hızlı lojistik ve ulaşım üssü konumuna gelen Adana Havalimanı'ndaki yoğunluk devam ediyor.

Bekir Ömer Fansa   | 13.02.2023
Deprem bölgelerinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa - AA

Adana

Pazarcık merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana havalimanında yoğun uçuş ve yolcu trafiği yaşanıyor.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinden görev süreleri dolanlar, yerlerini insani yardım çalışmalarına katılacak arkadaşlarına bırakmak üzere kentten ayrılıyor. Bazı yabancı ekipler ise çalışmalarını tamamlayarak, birlikte görev yaptıkları Türk arama kurtarma görevlileriyle vedalaşıp ülkelerine dönüyor.

Havalimanının pistlerinde iniş yapan ya da havalanan uçakların yoğunluğu görülüyor.

Tarifeli seferlerin yarı sıra bazı ülkelerden yardım ekipleri ve malzemeleri taşıyan uçakların geldiği havalimanına, deprem bölgesinde görev süreleri biten bazı sağlık ekipleri de helikopterle ulaştırılıyor.

Ayrıca, depremde yaralananların hava yoluyla başka illere sevk edilmesi de ara vermeden yapılıyor.

Havalimanında, 6. Kolordu Komutanlığına bağlı bir grup asker lojistik çalışmalarına destek veriyor.

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