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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında depremzedeler için dua ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Ekip   | 17.02.2023
Deprem bölgelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Şanlıurfa

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş ile Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, Miraç Kandili için sağlam raporu verilen camiler ile çadır kentlerde program düzenlendi, depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Hatay

Antakya ilçesinin çeşitli noktalarına kurulan çadır mescitlerde, depremlerde hayatı kaybedenler için dua edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programlarda, din görevlilerince mevlit okundu, ilahiler söylendi.

Ayrıca, kent hoparlöründen dualar edildi.


Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Kahramanmaraş

Erzurumluoğlu Camisi önündeki çadır kentte yatsı namazına müteakip düzenlenen programda depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Kur'an-ı Kerim okunan programın sonunda depremzedelere kandil simidi dağıtıldı.


Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Adıyaman

Adıyaman'da Miraç Kandili çadır kentlerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte Bursa İl Müftüsü Yavuz Karabayır ve din görevlilerinin dualar okuduğu programda hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Malatya

Kernek Karagözlüler Camisi'ne gelen vatandaşlar kandil dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Şeker Fabrikası bölgesinde kurulan çadır kentte de program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda dua edildi.

Mişmiş Park Fuar Alanı'ndaki çadır kentte düzenlenen programda ise Kur'an okundu, dualar edildi.

Çadır kentteki çocuklara oyuncak, depremzede vatandaşlara da kandil simidi dağıtıldı.


Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Gaziantep

Depremin etkilediği Nurdağı ve İslahiye ilçesindeki çadır kentlerde düzenlenen Miraç Kandili programlarında Kur'an ve ilahiler okundu, dua edildi.

Nurdağı ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla geçici barınma merkezlerinin bulunduğu bölgedeki Fatih Millet Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi düzenlenen programda depremde hayatını kaybedenler ve "asrın felaketi"nden etkilenenler için dualar edildi.

Hayırseverler de kandil simidi ve çocuklara oyuncak dağıttı.


Fotoğraf: Halil Fidan/AA

Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden ve "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili münasabetiyle vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadet etti.

Akşam ezanından itibaren camilere akın eden Müslümanlar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yatsı namazını müteakip Şanlıurfa Müftülüğünce tüm camilerde mevlit okutuldu.

Namazın ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlar için dua edildi.

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