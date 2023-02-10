Dakar Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinden Türkiye'deki depremzedelere yardım
Senegal'de, Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) öğrencileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kendi aralarında topladıkları maddi yardımı Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine ulaştırdı.
Dakar
Dakar YEE bünyesinde Türkçe kurslarına devam eden öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.
Öğrenciler, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman'a başsağlığı dileğinde bulundu ve aralarında topladıkları parayı teslim etti.
Öğrencilerden Fatou Bintou Ndiaye, Türkçe yaptığı konuşmada, Türkiye'deki depremlerin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Sanki kendi evlerimiz yıkılmış gibi etkilendik. Türkiye'den çok uzakta olsak da dualarımız ve kalbimiz orada. Sınıf arkadaşlarımızla aramızda Türkiye'ye destek için para topladık. Geçmiş olsun Türkiye. Kalbimiz ve dualarımız seninle." dedi.
Ndiaye'nin konuşmasını gözyaşlarıyla dinleyen Sağman da "Çok ama çok duygulandım. Sizin bizleri düşünerek yaptığınız bu katkı öyle anlamlı ve önemli ki. Sizleri inşallah Türkiye'de daha güzel günlerde ağırlamak istiyoruz. Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
"Deprem kendi ülkelerinde olmuş gibi üzüldüler"
Öğrencilerden Papa Ndiaye Diouf da 4 aydır Türkçe öğrendiğini anlatarak, "Türkçe öğrenmeye başladığımdan beri kendimi Türkiye'ye çok yakın hissediyorum. Bu yüzden deprem haberi beni çok üzdü. Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
YEE Dakar Müdür Merve Işık Efe de öğrencilerin sadece Türkçe öğrenmediğini, aynı zamanda Türkiye ile gönül bağı kurduğunu dile getirdi. Efe, şöyle devam etti:
"Deprem haberini aldıklarından beri sürekli haberleri takip ettiklerini, deprem kendi ülkelerinde olmuş gibi üzüldüklerini söylüyorlar. Kendi aralarında konuşmuşlar, hepsi imkanlarınca para koyarak yardımcı olmak istemiş. Biz de hassasiyetleri karşısında çok duygulandık. Hem yardımlarını teslim etmeleri hem de taziye defterini yazmaları için kendilerini Büyükelçiliğimize getirdik."
Senegal halkının Türkiye'nin yanında olduğunu gösterebilmesi için Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ile eş güdüm halinde birtakım etkinlikler planladıklarını kaydeden Efe, bu zor günlerin el ele verilerek atlatılacağını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.