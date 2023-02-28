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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.

28.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz Fotoğraf: Murat Kula - AA

Malatya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız. Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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