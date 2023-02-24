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Politika, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile videokonferans görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Kaan Bozdoğan   | 24.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile videokonferans görüşmesi yaptı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.

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