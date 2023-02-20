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Dünya, Asrın felaketi

Bosna Hersek'te depremden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu Pomozi.ba, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

Ekip, Lejla Biogradlija   | 20.02.2023
Bosna Hersek'te depremden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 50'den fazla tırı Türkiye'ye ulaştıran Pomozi.ba, depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak topladıklarını duyurdu.

Pomozi.ba yetkililerinden Saliha Roksa, kampanya kapsamında yeni veya çok az kullanılmış oyuncak kabul ettiklerini belirterek, çocuklara moral vermek istediklerini söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da çay satan 12 yaşındaki Benjamin Mehanovic de topladığı 800 avroluk yardımı depremzedelere gönderdi.

Bosna Hersek Kızılhaçı ise başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 120 bin avro toplandığını duyururken, Bosna Hersek Kızılhaçı Genel Sekreteri Rajko Lazic, 20 tırlık yardım konvoyunun da bu hafta yola çıkacağını söyledi.

Balkan ülkelerinden yardım devam ediyor

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, geçen yıl Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle meyve ve sebze üretim hattı kuran kadın çiftçilerin ürettikleri meyve suyunun gelirini depremzedelere bağışlayacağını belirtti.

Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçiliği de ayni yardımların bir bölümünü daha deprem bölgesine sevk edilmek üzere Türk Hava Yollarına (THY) teslim ettiklerini bildirdi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Orta Yol Derneği ise yardım kampanyası kapsamında 51 bin avro toplandığını kaydetti.

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