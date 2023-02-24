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Gündem, Asrın felaketi

"Boralar" deprem bölgesinden Tokat'a döndü

11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesinde görev yapan Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı 200 komandodan oluşan "Boralar" taburu, Tokat'a döndü.

Ekber Türkoğlu   | 24.02.2023
"Boralar" deprem bölgesinden Tokat'a döndü

Tokat

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen "Boralar" taburu, 6 Şubat'ta bölgeye gitti.

Boralar taburu, görevlerini tamamlayarak Tokat'a döndü. İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, komandoları tebrik ederek, bundan sonraki görevlerinde de başarılar diledi.

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