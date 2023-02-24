"Boralar" deprem bölgesinden Tokat'a döndü
11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesinde görev yapan Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı 200 komandodan oluşan "Boralar" taburu, Tokat'a döndü.
Tokat
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen "Boralar" taburu, 6 Şubat'ta bölgeye gitti.
Boralar taburu, görevlerini tamamlayarak Tokat'a döndü. İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, komandoları tebrik ederek, bundan sonraki görevlerinde de başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.