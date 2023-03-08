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Gündem, Asrın felaketi

Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri sürüyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında fay hattı üzerinde yer aldığı tespit edilen yapıların yıkımları gerçekleştiriliyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri sürüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Gerede Belediyesince muhtemel depremlerde yıkımların önüne geçmek amacıyla 2012'de başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinden geçen fay hatları üzerinde bulunan apartman, iş yeri ve kamu binalarının yıkımları yapılıyor.

Mağduriyet yaşanmaması için ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlara kira desteği verilen ilçede belirlenen alana, TOKİ iş birliğinde 3 bloktan oluşan 55 daireli toplu konut ve 9 iş yerinin inşası da sürüyor.

"Fay hattı bilimsel ve resmi olarak belirlendi"

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, gazetecilere, şehri yöneten insanlar olarak afetlere karşı tedbir almanın asli görevleri olduğunu belirtti.

İlçede 1944 yılında yaşanan depremde 4 bin kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Allar, Hatay Kırıkhan'ın da Gerede gibi fay hattı üzerinde kaldığına değinerek "Hatta ilçemizin ortasından geçiyor. Bizde maksimum kat sayısı zemin artı 4. Oralarda 8, 10, 12 katlı binalar gördüm. Yapı stokunun da çok eski olduğunu gördük." dedi.

Allar, ilçedeki kentsel dönüşümün 2012'de başlatıldığını aktararak, "2014'te göreve geldiğimizde Bakanlığa müracaat ettik. Buranın riskli alan ilanını gerçekleştirdik. Öncelikle yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda yerinde dönüşüm ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki alanların boşaltılması noktasında çalışma başlattık." diye konuştu.

İlçede "mikro bölgeleme" çalışması yaptıklarını bildiren Allar, "Şehrin tamamındaki fay hatlarının belirlenmesi noktasında bilimsel çalışmaları yaptık. İlçemizi ikiye bölen fay hattı bilimsel ve resmi olarak belirlendi." şeklinde konuştu.

Allar, felaketlerde binaların insanları öldürdüğünü net şekilde görebildiklerine dikkati çekerek projeyle, iş yerleri de dahil toplamda 1030 civarında bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Gerekirse kat azaltma noktasında tereddüt etmeyiz"

Aynı hızla fay hattının güney kısmındaki alanları da boşalttıklarını aktaran Allar, "Kuzey bölümün yıkımı şu anda yapılıyor. İlerleyen günlerde güney bölümünün de yapılacak. Gerede olarak bu dönüşüm çalışmasına asrın felaketi yaşanmadan önce başladık. Bu iş, bugünün meselesi değil. Burada emek var. Yaklaşık 10 yıldır çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Allar, halihazırdaki çalışmalarda 130 binanın yıkıldığını aktararak "400 civarında bağımsız bölümün yıkımı gerçekleşti. Bundan sonra 350 civarında binanın yıkımı yapılacak. Yıkım işini nisan sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Yıkılan alanların yerine zemin artı 4 kat binalar inşa edilecek. Bunun üstüne çıkmamız mümkün değil. Hatta ilerleyen dönemde gerekirse kat azaltma noktasında tereddüt etmeyiz." açıklamasında bulundu.

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