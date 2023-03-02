Dolar
18.89
Euro
20.02
Altın
1,834.53
ETH/USDT
1,628.00
BTC/USDT
23,301.00
BIST 100
5,261.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü

Beşiktaş'ın, Vodafone Park'ta, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında taraftarların tribünlerden attığı binlerce oyuncak, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çocuklara dağıtıldı.

Mustafa Güngör   | 02.03.2023
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Hatay

Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası kapsamında toplanan oyuncaklar ve yardım malzemelerinin yer aldığı tır, Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.

Yardım tırı, burada İskenderun Beşiktaşlılar Derneği yetkililerince karşılandı. Dernek yetkilileri, tırdaki malzemeleri tek tek indirdi.

"O gün o anda hıçkırıklara boğulduk"

İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal, AA muhabirine, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın erteleme maçında, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştığı müsabakanın 4'üncü dakikası 17'nci saniyesinde duygu seli yaşandığını anımsattı.

Maçta tüm tribünlerden oyuncakların sahaya atıldığını aktaran Uysal, "İnanın o gün o anda hıçkırıklara boğulduk, çok duygulandık. Bugün de bu oyuncakları çocuklarımıza ileteceğiz. Dernek olarak bunları çadır kentlerde, konteyner kentlerde çocuklarımıza dağıtacağız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese, tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik" diye konuştu.

Uysal, tırda sadece oyuncağın değil, bebek bezi, battaniye, yorgan, çarşaf, mama ve süt gibi malzemelerin de yer aldığını belirtti.

Deprem mağduru çocuklara oyuncaklar dağıtıldı

Yardım tırındaki malzemeler, daha sonra Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çocuklara dağıtıldı. Dernek yetkililerini karşılarında görünce "En büyük Beşiktaş" sloganı atan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncakları alan çocuklar, taraftara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'taki 6 Şubat'ta meydana gelen depremin şiddeti güvenlik kameralarında
Bakan Yanık: Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildi
Hatay'da 40 kişinin öldüğü binanın fen işleri sorumlusundan "Herhangi bir denetim yapmadım" itirafı
Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı
Danimarkalı Bakan Dan Jorgensen Hatay'da incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Bakan Yanık: Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildi

Bakan Yanık: Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildi

Hatay'da 40 kişinin öldüğü binanın fen işleri sorumlusundan "Herhangi bir denetim yapmadım" itirafı

Danimarkalı Bakan Dan Jorgensen Hatay'da incelemelerde bulundu

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez: Türk hükümetine ve Türk halkına destek olmaya devam edeceğiz

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez: Türk hükümetine ve Türk halkına destek olmaya devam edeceğiz
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü

Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü
Muğla'dan deprem bölgesine toplamda 690 tır yardım malzemesi gönderildi

Muğla'dan deprem bölgesine toplamda 690 tır yardım malzemesi gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet