Bakırköy Adliyesinden deprem bölgesine 61 personel gönderildi
Bakırköy Adliyesinde görevli 1 başsavcıvekili, 20 savcı, 3 müdür, 24 zabıt katibi, 13 teknisyen, yardımcı personel ve şoför olmak üzere 61 personel, deprem bölgesinde görev yapmak üzere Adıyaman'a gitti.
İstanbul
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan ve gönüllü olarak "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgede çalışmak için Hakimler ve Savcılar Kurulunca görevlendirilen 1 başsavcıvekili, 20 cumhuriyet savcısı, 3 müdür, 24 zabıt katibi, 13 teknisyen, yardımcı personel ve şoförden oluşan görevliler Adıyaman'a gitmek için yola çıktı.
Savcılık tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere jeneratör, bilgisayar, yazıcı, toner, çeşitli teknik malzeme ve koruyucu ekipmanlar, 13 araç ile gönderilirken, adliyede toplanan yardımların bulunduğu tır da Adıyaman'a hareket etti.
Personeli ve yardımları, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve adliye çalışanları yolcu etti.
Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Marmara Kapalı İnfaz Kurumları'nda personel ile vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar da yardım tırına yüklenerek Kahramanmaraş'a gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.