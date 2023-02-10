Dolar
18.84
Euro
20.13
Altın
1,862.21
ETH/USDT
1,541.50
BTC/USDT
21,800.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanda enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakırköy Adliyesinden deprem bölgesine 61 personel gönderildi

Bakırköy Adliyesinde görevli 1 başsavcıvekili, 20 savcı, 3 müdür, 24 zabıt katibi, 13 teknisyen, yardımcı personel ve şoför olmak üzere 61 personel, deprem bölgesinde görev yapmak üzere Adıyaman'a gitti.

Melike Gallenkuş, Rojda Aydın   | 10.02.2023
Bakırköy Adliyesinden deprem bölgesine 61 personel gönderildi

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan ve gönüllü olarak "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgede çalışmak için Hakimler ve Savcılar Kurulunca görevlendirilen 1 başsavcıvekili, 20 cumhuriyet savcısı, 3 müdür, 24 zabıt katibi, 13 teknisyen, yardımcı personel ve şoförden oluşan görevliler Adıyaman'a gitmek için yola çıktı.

Savcılık tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere jeneratör, bilgisayar, yazıcı, toner, çeşitli teknik malzeme ve koruyucu ekipmanlar, 13 araç ile gönderilirken, adliyede toplanan yardımların bulunduğu tır da Adıyaman'a hareket etti.

Personeli ve yardımları, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve adliye çalışanları yolcu etti.

Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Marmara Kapalı İnfaz Kurumları'nda personel ile vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar da yardım tırına yüklenerek Kahramanmaraş'a gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı
Allianz, depremlerden etkilenen bölgeler için 120 milyon lira destek sağlıyor
Samsunlu 5 yaşındaki Ömer harçlığıyla aldığı çikolataları deprem bölgesine gönderdi
THY'den yurt içi ve deprem bölgesi bağlantılı yurt dışı uçuşlara ücretsiz değişiklik hakkı
Deprem bölgesine oyuncaklarını gönderen çocukların notları yüreklere dokunuyor

Benzer haberler

Bakırköy Adliyesinden deprem bölgesine 61 personel gönderildi

Bakırköy Adliyesinden deprem bölgesine 61 personel gönderildi

Özel bireyler ve aileleri "asrın felaketi"nden etkilenenler için kışlık giysi ördü

Bolu'da iki kız kardeş harçlıklarıyla aldıkları bebe bisküvisini deprem bölgesine gönderdi

Kayserili mobilyacılar depremzedeler için battaniye ve uyku tulumu üretimine başladı

Kayserili mobilyacılar depremzedeler için battaniye ve uyku tulumu üretimine başladı
Pegasus 169 uçuş ile deprem bölgelerinden 30 bin 771 kişiyi tahliye etti

Pegasus 169 uçuş ile deprem bölgelerinden 30 bin 771 kişiyi tahliye etti
TBMM'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

TBMM'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet