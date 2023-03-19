Bakan Özer, Mehmetçik Okulları'nda çocukların film izlediği görüntüleri paylaştı
Bakan Mahmut Özer, deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlerde açılan Mehmetçik Okullarında gündüz eğitim verilirken akşamları da film izlendiğini belirterek, "Zor günleri geride bırakıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Özer, sosyal medya hesabından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde deprem bölgesindeki çadır kent ve konteyner kent alanlarında açılan Mehmetçik Okullarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Mehmetçik Okullarımızda evlatlarımız için gündüz eğitim, akşam film vakti. Zor günleri geride bırakıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz." ifadesini kullanan Özer, Hatay'daki Mehmetçik Okulu'nda çocukların film izlediği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
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Mehmetçik Okullarımızda evlatlarımız için gündüz eğitim, akşam film vakti…🎬— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 19, 2023
Zor günleri geride bırakıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz. @tcsavunma
📍Hatay pic.twitter.com/NjpDfAFKzE