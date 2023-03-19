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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Özer, Mehmetçik Okulları'nda çocukların film izlediği görüntüleri paylaştı

Bakan Mahmut Özer, deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlerde açılan Mehmetçik Okullarında gündüz eğitim verilirken akşamları da film izlendiğini belirterek, "Zor günleri geride bırakıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz." ifadesini kullandı.

Selma Kasap  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Bakan Özer, Mehmetçik Okulları'nda çocukların film izlediği görüntüleri paylaştı

Ankara

Bakan Özer, sosyal medya hesabından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde deprem bölgesindeki çadır kent ve konteyner kent alanlarında açılan Mehmetçik Okullarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Mehmetçik Okullarımızda evlatlarımız için gündüz eğitim, akşam film vakti. Zor günleri geride bırakıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz." ifadesini kullanan Özer, Hatay'daki Mehmetçik Okulu'nda çocukların film izlediği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

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