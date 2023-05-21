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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
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Eğitim, Asrın felaketi

Bakan Özer: Deprem bölgesinde açtığımız kurslardan 340 bin vatandaşımız yararlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı illerde vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak için açılan 24 bin 413 kurstan şimdiye kadar 340 bin vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Selma Kasap  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Bakan Özer: Deprem bölgesinde açtığımız kurslardan 340 bin vatandaşımız yararlandı

Ankara

Bakan Özer, sosyal medya hesabından, afetin yaşandığı 10 ildeki halk eğitim merkezi binaları ile 93 hayat boyu öğrenme destek ve koordinasyon merkezinde yürütülen kurslara ilişkin paylaşımda bulundu.

Mahmut Özer paylaşımında, "Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın sosyalleşmesine imkan sağlamak, onları sanat, spor ve kültürel faaliyetlerle desteklemek için 24 bin 413 kurs açarak 340 bin vatandaşımıza eğitim verilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

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