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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Akar, depremden zarar gören Samandağ'daki Mar İlyas Kilisesi'nde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden zarar gören Mar İlyas Kilisesi'nde incelemelerde bulundu, Papaz Abdullah Yumurta'dan bilgi aldı.

Sarp Özer  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Bakan Akar, depremden zarar gören Samandağ'daki Mar İlyas Kilisesi'nde incelemelerde bulundu Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Samandağ'a giden Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda, depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

Bakan Akar daha sonra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile ilçe merkezi ve depremde zarar gören Rum Ortodoks Mar İlyas Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Papaz Abdullah Yumurta'dan kilisedeki hasara ilişkin bilgi alan, Akar, yaraların sarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ilk andan itibaren devletin güçlü bir şekilde seferber olduğunu vurgulayarak, "Biz 85 milyon bir ve beraberiz, kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Tek yumruk, tek yürek olarak depremin etkilediği 11 şehir ile depremden etkilenen 14 milyon vatandaşımızın yanına, yardımına hiçbir ayrım yapmaksızın koştuk. Hep beraber en kısa sürede bu yaraları saracağız." diye konuştu.

6 Şubat'tan bugüne kadar gelinen noktaya dikkati çeken Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da deprem bölgelerini ziyaretlerinde açıkladığı gibi, binlerce yeni evin yapımı için planlamalar, çalışmalar yapıldı. Bazılarının temelleri atıldı. İnşallah bir yıla yakın zamanda bunlar tamamlanacak ve vatandaşlarımız yeni evlerine geçecek. Hastanelerin, okulların, iş yerlerinin temelleri atıldı, atılmaya devam ediyor. Çok süratli bir çalışma var. Bu yaraları omuz omuza çalışmak suretiyle el birliğiyle biz saracağız. Geçmişte de buna benzer felaketlerle karşılaştık. Nasıl bunların üstesinden geldiysek, bunun da hep beraber üstesinden geleceğiz."

Papaz Abdullah Yumurta da Bakan Akar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bizimle beraber olduğunuz için emeğinize, yüreğinize sağlık. Devletimize güveniyoruz. Cumhurbaşkanımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Sürekli onun için dua ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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